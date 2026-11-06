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06.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 533,70 USD ab.
Die Microsoft-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 533,70 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'590 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Microsoft-Aktie bis auf 524,90 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 524,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'311'643 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 559,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 4,55 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 USD belaufen. Microsoft liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.67 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 20,05 USD je Microsoft-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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