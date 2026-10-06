Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend fester
Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 530,82 USD zu.
Die Microsoft-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 530,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 535,67 USD. Bei 531,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'109'245 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 52,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,74 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Moderna-Aktie steigt in den NASDAQ 100 auf: Gerät BioNTech jetzt ins Hintertreffen?
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
20:27
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:00
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.