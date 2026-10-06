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06.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend fester

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend fester

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 530,82 USD zu.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 530,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 535,67 USD. Bei 531,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'109'245 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 553,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 52,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 76.44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,74 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 21.1092 1.32 157052415
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