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06.10.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 532,72 USD.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 532,72 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'497 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 534,44 USD aus. Bei 531,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'032'806 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 3,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,45 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 76.44 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 19,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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