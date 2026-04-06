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06.04.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagnachmittag leichter

Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 372,56 USD ab.

Microsoft
295.67 CHF 0.32%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 372,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'645 Punkten steht. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 369,54 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 373,46 USD. Bisher wurden heute 950'717 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 32,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 8,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,61 USD aus. Microsoft veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 5,16 USD gegenüber 3,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.63 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.27 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Microsoft am 28.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,50 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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