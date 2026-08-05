Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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05.08.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 489,45 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 489,45 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'533 Punkten realisiert. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 485,69 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 496,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'309'830 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Bei 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 349,20 USD am 26.06.2026. Abschläge von 28,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,93 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,81 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.01 Mrd. USD im Vergleich zu 76.44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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