Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend im Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 500,18 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 499,69 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 510,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'874'409 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 553,49 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,66 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,19 Prozent.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 28,60 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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