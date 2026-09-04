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04.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 503,40 USD ab.

Microsoft
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Die Microsoft-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 503,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'413 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 502,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 510,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 852'086 Microsoft-Aktien.

Bei 553,49 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 9,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 44,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.07.2026. Das EPS lag bei 4,81 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 90.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,60 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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