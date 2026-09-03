Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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03.09.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 514,75 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 514,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'691 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 515,27 USD. Bei 501,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'714'179 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Mit einem Zuwachs von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 47,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Microsoft-Bilanz für Q1 2027 wird am 27.10.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 28,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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