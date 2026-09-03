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03.09.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag gesucht

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 511,90 USD.

Microsoft
413.10 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 511,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'337 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 512,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 501,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1'143'140 Aktien.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 553,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,12 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 28,60 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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