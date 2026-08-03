Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf Höhenflug

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 488,70 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'125 Punkten liegt. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 491,37 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 476,38 USD. Zuletzt wechselten 8'523'882 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 13,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 28,55 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 USD. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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