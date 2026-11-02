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02.11.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf rotem Terrain

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 517,15 USD.

Microsoft
429.54 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 517,15 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'091 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 517,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 524,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'923'022 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 551,14 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 6,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92.28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 20,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4154 17.06.2027 159436509
Long 11.8882 18.12.2026 155495006
Long 144.5994 18.12.2026 161815097
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2928 11.78 159436610
Long 10.7141 7.31 160288574
Long 16.6845 3.77 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1134 9.61 158786583
Short 11.8882 4.14 159437128
Short 17.0117 1.66 161317918
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.10 117915918
Long 10 -30.53 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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29.10.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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