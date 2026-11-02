Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 517,15 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'091 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 517,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 524,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'923'022 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 551,14 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 6,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92.28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 20,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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