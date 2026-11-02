Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag stärker

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 525,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'424 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 528,48 USD. Bei 524,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'173'256 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 551,14 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 4,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 50,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 USD je Microsoft-Aktie. Am 28.10.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,92 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent auf 92.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2027 20,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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