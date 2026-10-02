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02.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Abend

Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 515,14 USD.

Microsoft
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 515,14 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'108 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 522,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 519,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'683'109 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 553,49 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 6,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,21 Prozent wieder erreichen.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Microsoft zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.01 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 19,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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