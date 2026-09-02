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02.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend leichter

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 496,29 USD.

Microsoft
403.74 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 496,29 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'005 Punkten steht. Bei 493,84 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 499,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'683'764 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 553,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 42,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,90 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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