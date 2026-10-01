Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Abend an Boden

Um 20:26 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 515,15 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'912 Punkten tendiert. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 522,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 520,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'260'218 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 553,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,90 USD je Microsoft-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 76.44 Mrd. USD umsetzen können.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 19,73 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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