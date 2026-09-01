Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 503,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'147 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 496,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 497,54 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'160'671 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (349,20 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,81 USD, nach 3,65 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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