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Zwischen Nord und Süd 15.07.2026 20:43:00

Microsoft-Aktie im Fokus: Sorge vor einer neuen digitalen Kluft

Microsoft-Aktie im Fokus: Sorge vor einer neuen digitalen Kluft

Während Microsoft in Genf für digitale Teilhabe wirbt, warnt die eigene KI-Verantwortliche vor einer wachsenden Kluft zwischen Nord und Süd.

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  • Microsoft warnt vor wachsender KI-Kluft zwischen Nord und Süd
  • KI-Chefin Crampton sieht Souveränität nicht als Alleingang der Staaten
  • Konzern verspricht faire Stromkosten und Wasserschutz bei Rechenzentren

Am Rande des UN-Gipfels "AI for Good" vom 7. bis 10. Juli in Genf hat Microsofts oberste Verantwortliche für vertrauenswürdige KI, Natasha Crampton, vor einer wachsenden Lücke zwischen digital vernetzten und abgehängten Regionen gewarnt. Im Gespräch mit Euronews sagte die frühere Beraterin der UN zu künstlicher Intelligenz, die digitale Kluft zwischen Globalem Norden und Globalem Süden drohe sich zu einer noch grösseren KI-Kluft auszuweiten. Für Anleger bleibt die Aussage zunächst ohne unmittelbare Kursreaktion, die Microsoft-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise bei 396,59 US-Dollar und damit 3,03 Prozent im Plus, während der Konzern seine Position als globaler KI-Infrastrukturanbieter mit politischen Botschaften flankiert.

Warnung vor einer neuen Kluft

"Wir dürfen nicht zulassen, dass die digitale Kluft zu einer noch grösseren KI-Kluft wird", sagte Crampton gegenüber Euronews. Für die Managerin bedeutet KI-Souveränität aber nicht, lokale Lösungen gegen global verfügbare Technologie in Stellung zu bringen. Wie Euronews weiter berichtet, geht es ihr vielmehr darum, dass lokale Kulturen, Werte und Normen in den Systemen Vorrang erhalten, während gleichzeitig globale Technologie genutzt wird, wo immer das möglich ist. Diese Haltung positioniert Microsoft explizit gegen eine Fragmentierung des KI-Marktes entlang nationaler Grenzen und dürfte auch mit Blick auf die eigene globale Cloud- und KI-Infrastruktur strategisch motiviert sein.

Sprachprojekte und ein digitales Schutzsymbol

Um die Lücke zu schliessen, verweist Crampton im Interview auf mehrsprachige Initiativen wie das Lingua-Projekt in Europa, das inzwischen unter dem Namen LINGUA Africa auf den afrikanischen Kontinent ausgeweitet wurde. Partner sind neben Microsofts eigenem AI for Good Lab die Gates-Stiftung, die Philanthropie-Organisation Google.org und der Masakhane African Languages Hub. Ziel ist es, Daten in lokalen Sprachen zu sammeln, damit KI-Modelle idiomatische Wendungen und kulturelle Nuancen verstehen. Ein zweites Beispiel für praktische Zusammenarbeit ist das sogenannte digitale Emblem, eine Partnerschaft von Microsoft mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes und der Internationalen Fernmeldeunion. Es soll als rechtlicher Schutzschild Krankenhäuser und Helfer vor Cyberangriffen auf Kommunikations-, Logistik- und Patientensysteme bewahren.

Guter Nachbar statt Steuerprivileg

Auf den wachsenden öffentlichen Widerstand gegen den ökologischen und wirtschaftlichen Fussabdruck von KI-Rechenzentren reagiert Microsoft nach eigener Darstellung mit einem Kurswechsel. Statt klassischer Steuervergünstigungen für neue Anlagen arbeite der Konzern aktiv daran, die lokale Steuerbasis auszuweiten und damit Schulen und Infrastruktur vor Ort zu finanzieren, sagte Crampton laut Euronews. Zudem steuere Microsoft den Ressourcenverbrauch gezielt, damit die eigene Rechenleistung nicht zu steigenden Strompreisen für Privathaushalte oder einer Belastung regionaler Wasserreserven führt, etwa durch geschlossene Kühlkreisläufe. Für Anleger ist das ein Hinweis darauf, dass der Konzern regulatorischen und gesellschaftlichen Gegenwind bei seinem milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur aktiv einzupreisen versucht, statt ihn zu ignorieren.

Europas Regulierer im Blick

Mit Blick auf Europa lobt Crampton die Bemühungen des Europäischen KI-Büros, sich mit Partnerbehörden in den USA, in Grossbritannien und in Kanada abzustimmen. Diese länderübergreifende Koordination sei angesichts der sich schnell entwickelnden Testmethoden für KI-Systeme unverzichtbar. Gleichzeitig mahnt sie mehr Demut bei Regulierungsbehörden an, Regeln, die vor einigen Jahren auf Basis des damaligen Wissensstands geschrieben wurden, müssten sich anpassen, wenn sich Technologie und Risikoverständnis weiterentwickeln. Ziel müsse sein, die Lücke zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, dem Stand der Technik und der tatsächlichen Regulierung zu verkleinern, so Crampton laut dem Bericht.

Wie die von Crampton angemahnte Verbindung zwischen den verschiedenen UN-Mechanismen konkret aussehen soll, dürfte sich im Laufe des kommenden Jahres zeigen. Die UN hatte am 6. und 7. Juli in Genf ihren ersten Global Dialogue on AI Governance abgehalten, die Aufgabenteilung zwischen den Gremien soll nach Cramptons Worten in den kommenden Monaten konkreter werden. Ein belastbarer nächster Datenpunkt dürfte damit sein, wie die einzelnen UN-Foren ihre Zusammenarbeit institutionell ausgestalten.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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