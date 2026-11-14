|Störung behoben
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14.11.2026 11:22:00
Microsoft-Aktie im Blick: Konzern stellt Dienste nach weltweiter Störung komplett wieder her
Die massive Grossstörung bei zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben beendet.
Bereits am Freitagnachmittag hatte Microsoft nach und nach Fortschritte gemacht. Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Auch einen Zusammenhang mit der Technikpanne, die seit dem späten Freitagabend (MEZ) zu tausenden Flugausfällen in den USA geführt hatte, gebe es nicht. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hiess es.
/he
REDMOND (awp international)
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