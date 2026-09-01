Microsoft-Aktie fällt: Weltweiter Ausfall bei Outlook und Microsoft 365 - Systeme laufen wieder an

Betroffen sind sowohl Unternehmenskunden von Microsoft 365 als auch private Nutzer des E-Mail-Dienstes Outlook.

Wie der US-Softwarekonzern am Abend auf seinen offiziellen Statusseiten bestätigte, kommt es zu erheblichen Problemen beim Login sowie beim Empfang und Versand von E-Mails. Zahlreiche Anwender meldeten zudem, dass Postfächer nicht mehr synchronisiert werden und die Anwendung einfriert.

Fehler in der Cloud-Infrastruktur

Nach Angaben von Microsoft liegt die Ursache in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online. Ein Fehler in einer zentralen Authentifizierungs- und Verbindungskomponente verhindert demnach den ordnungsgemässen Zugriff auf die Mailserver. Der Vorfall wird unter der internen Kennung EX1464935 geführt.

Die Techniker des Konzerns haben nach eigenen Angaben Gegenmassnahmen eingeleitet und rollen derzeit schrittweise ein Update auf den betroffenen Servern aus, um die Dienste wiederherzustellen.

Nutzer sollen keine Änderungen vornehmen

Auf Störungsportalen wie Downdetector stieg die Zahl der Beschwerden binnen kurzer Zeit auf Zehntausende an. IT-Experten raten betroffenen Nutzern davon ab, lokale Einstellungen am Computer zu verändern oder die Software neu zu installieren, da der Fehler rein serverseitig liege. Zudem sollten im Postausgang verbliebene E-Mails nicht wiederholt manuell abgesendet werden, um spätere Mehrfachzustellungen zu vermeiden.

Wann der Dienst weltweit wieder vollständig und ohne Einschränkungen zur Verfügung steht, liess Microsoft zunächst offen.

Systeme laufen wieder an

Nach einem stundenlangen, grossflächigen Ausfall entspannt sich die Lage bei den E-Mail-Diensten von Microsoft wieder. Die betroffenen Systeme laufen nach Angaben des US-Konzerns schrittweise an und stehen weiten Teilen der Nutzer wieder zur Verfügung.

Am Montagabend hatte eine massive Störung den Mailverkehr von Millionen Nutzern weltweit lahmgelegt. Sowohl Unternehmenskunden der Cloud-Suite Microsoft 365 als auch Privatnutzer des E-Mail-Dienstes Outlook konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Auf Plattformen wie Downdetector waren die Fehlermeldungen zeitweise auf Zehntausende emporgeschnellt.

Problem in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online

Als Ursache für den Ausfall nannte Microsoft ein Problem in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online. Ein Fehler in einer zentralen Authentifizierungs- und Verbindungskomponente habe den Zugriff auf die Server blockiert.

Techniker des Konzerns leiteten Gegenmassnahmen ein und spielten in der Nacht gezielte Korrekturen auf den betroffenen Servern ein. Microsoft teilte mit, dass die Telemetriedaten eine deutliche Erholung zeigen und der Datenverkehr schrittweise wieder über die regulären Systeme abgewickelt wird. Einige Nutzer müssen sich nach Konzernangaben jedoch noch gedulden, bis alle Rückstaus im E-Mail-Versand vollständig abgearbeitet sind und die Synchronisation weltweit wieder stabil läuft.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gibt die Microsoft-Aktie stellenweise um 0,45 Prozent auf 505,01 US-Dollar nach.

REDMOND/BERLIN (awp international)