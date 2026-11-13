Micronics Japan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Micronics Japan hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 207.52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micronics Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 59.58 JPY in den Büchern gestanden.

Micronics Japan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch