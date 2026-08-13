Micronics Japan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Micronics Japan hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Micronics Japan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 182.33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80.10 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.26 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 19.00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch