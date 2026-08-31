Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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31.08.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 948,27 USD.
Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 948,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'682 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 952,95 USD. Bei 932,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'981'894 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,35 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,26 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,95 Prozent.
Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,584 USD je Micron Technology-Aktie. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 30.09.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Micron Technology.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 155,39 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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