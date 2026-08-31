Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology reagiert am Montagnachmittag positiv
Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 940,93 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 940,93 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 952,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 932,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'322'254 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,38 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 114,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,86 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,584 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 41.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 345,72 Prozent gesteigert.
Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 155,39 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Starke Entwicklung bei Micron-Aktie: Weshalb Jim Cramer trotzdem zur Vorsicht mahnt
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
18:00
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starke Entwicklung bei Micron-Aktie: Weshalb Jim Cramer trotzdem zur Vorsicht mahnt (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen? (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie? (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.