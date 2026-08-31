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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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31.08.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology reagiert am Montagnachmittag positiv

Micron Technology Aktie News: Micron Technology reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 940,93 USD.

Micron Technology
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 940,93 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 952,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 932,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'322'254 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,38 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 114,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,584 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 41.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 345,72 Prozent gesteigert.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 155,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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