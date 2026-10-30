Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Abend tief

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 870,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'557 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 861,65 USD. Bei 886,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'292'966 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 30,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 77,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,720 USD. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 54.23 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 379,27 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 23.12.2026 terminiert.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 217,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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