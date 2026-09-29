Micron Technology Aktie News: Anleger greifen bei Micron Technology am Dienstagabend zu

Das Papier von Micron Technology legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 1'071,36 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 1'082,56 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'078,26 USD. Bisher wurden heute 2'268'108 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 160,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 85,07 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,612 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 266,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.46 Mrd. USD im Vergleich zu 11.32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.09.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,85 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.

Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie