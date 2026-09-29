Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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29.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Micron Technology zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 1'073,66 USD.
Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 1'073,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 1'078,80 USD. Bei 1'078,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 906'946 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'255,00 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 14,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,612 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Am 24.06.2026 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 41.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 30.09.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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