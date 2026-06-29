Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend mit Kurseinbussen

Um 20:26 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1'123,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'431 Punkten steht. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 1'023,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'125,46 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9'581'675 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 11,67 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,39 USD. Abschläge von 90,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,563 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. In Sachen EPS wurden 24,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 345,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.09.2026 erwartet. Micron Technology dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 30.06.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 72,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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