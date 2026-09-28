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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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28.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend billiger

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend billiger

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 1'055,66 USD.

Micron Technology
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 1'055,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'032,00 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1'078,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'420'126 Micron Technology-Aktien.

Bei 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (155,18 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 580,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,612 USD belaufen. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 266,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 30.09.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 73,77 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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