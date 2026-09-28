Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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28.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 1'046,65 USD.
Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 1'046,65 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Die Micron Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'046,60 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'078,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'054'021 Micron Technology-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 19,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,18 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 85,17 Prozent wieder erreichen.
Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,612 USD ausgeschüttet werden. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.46 Mrd. USD – ein Plus von 266,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.09.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,77 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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