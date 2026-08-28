Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit Abschlägen

Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 930,37 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 909,09 USD. Bei 919,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'119'397 Micron Technology-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 34,89 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 87,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 24,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.09.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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