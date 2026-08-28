Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Micron Technology-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 927,45 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'730 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 909,09 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 919,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'211'239 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 114,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 87,68 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,67 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 28.09.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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