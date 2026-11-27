Das Papier von Micron Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 619,45 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'244 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 629,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 629,31 USD. Bisher wurden heute 1'607'080 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 102,60 Prozent Luft nach oben. Am 18.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 221,71 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 64,21 Prozent wieder erreichen.

Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 17.12.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 22.12.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 175,22 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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