Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 933,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'728 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 934,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 918,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'558'663 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Bei einem Wert von 192,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Abschläge von 79,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,720 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,560 USD aus. Am 30.09.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 23.12.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 175,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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