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27.10.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag nordwärts

Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 925,51 USD.

Micron Technology
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Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 925,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 928,30 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 918,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'537'643 Micron Technology-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,720 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,560 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Das EPS lag bei 32,87 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.23 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.12.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 175,32 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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