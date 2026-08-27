Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’394 1.2%  Dollar 0.8039 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursabschlägen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 912,96 USD abwärts.

Micron Technology
740.99 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen

Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 912,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 906,89 USD nach. Bei 966,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'184'335 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'255,00 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 37,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 114,26 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 699,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Das EPS lag bei 24,67 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 41.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.09.2026 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 73,23 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?

Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern

NVIDIAs Rubin-Ultra-Chip könnte Micron in die Karten spielen - UBS-Analyst erklärt warum


Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten