Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursabschlägen

Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 912,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 906,89 USD nach. Bei 966,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'184'335 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'255,00 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 37,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 114,26 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 699,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Das EPS lag bei 24,67 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 41.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.09.2026 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 73,23 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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