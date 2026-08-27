Micron Technology Aktie News: Micron Technology wird am Nachmittag ausgebremst

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 932,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 919,22 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 966,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'932'255 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 34,55 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,26 USD ab. Abschläge von 87,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 30.09.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Micron Technology rechnen Experten am 28.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,23 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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