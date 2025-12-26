Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend tiefer

Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 285,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'928 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 283,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 290,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 3'495'748 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.12.2025 auf bis zu 290,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 1,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 78,44 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,498 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 17.12.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.64 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.71 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.04.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 31,02 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie legt zu: Positive Bilanz entfacht neue Analysten-Euphorie

Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt

Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt