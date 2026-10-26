Micron Technology Aktie News: Micron Technology präsentiert sich am Montagabend stärker

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 910,57 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'679 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 915,68 USD. Mit einem Wert von 888,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'807'327 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Mit einem Zuwachs von 37,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 192,60 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 78,85 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,560 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,729 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 30.09.2026. Das EPS lag bei 32,87 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 54.23 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 175,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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