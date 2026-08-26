Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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26.08.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend freundlich
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 940,50 USD.
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 940,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'673 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Micron Technology-Aktie bei 945,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 926,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'276'263 Micron Technology-Aktien.
Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 25,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 114,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 29.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 73,23 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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