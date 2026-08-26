Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Micron Technology

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 929,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 924,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 926,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 939'001 Stück.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 114,26 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 87,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Am 24.06.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 24,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 41.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 29.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 73,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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