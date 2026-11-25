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25.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology bricht am Abend ein
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 596,31 USD.
Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,3 Prozent auf 596,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'184 Punkten steht. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 548,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 575,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7'208'776 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 110,46 Prozent zulegen. Bei 216,00 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,78 Prozent.
Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.23 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Micron Technology-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 22.12.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 175,22 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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