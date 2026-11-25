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25.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Micron Technology
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 9,7 Prozent auf 568,89 USD.
Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 9,7 Prozent auf 568,89 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'998 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 557,40 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 575,00 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'736'990 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 54,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 30.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 17.12.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 22.12.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 175,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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