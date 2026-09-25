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25.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 1'082,73 USD.

Micron Technology
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Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 1'082,73 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'742 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'108,57 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1'095,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'495'889 Micron Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'255,00 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 154,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 600,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,612 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 266,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 28.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,73 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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