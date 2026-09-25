Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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25.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Micron Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1'090,72 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1'090,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'108,57 USD an. Bei 1'095,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'195'365 Stück gehandelt.
Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 15,06 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,65 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 85,82 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,612 USD aus. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.32 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 30.09.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 73,73 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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