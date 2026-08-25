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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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25.08.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Dienstagabend

Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Dienstagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 921,26 USD.

Micron Technology
740.00 CHF -0.48%
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Um 20:26 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 921,26 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 946,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 929,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 2'720'832 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,23 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 114,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 345,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,23 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
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