Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag stärker

Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 946,60 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 929,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'291'914 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 35,31 Prozent wieder erreichen. Bei 114,26 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 87,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,584 USD. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.46 Mrd. USD im Vergleich zu 9.30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 29.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 73,23 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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