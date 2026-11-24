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24.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend tiefrot
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 10,8 Prozent auf 631,06 USD abwärts.
Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 10,8 Prozent auf 631,06 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'204 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 622,22 USD. Bei 669,38 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'566'125 Micron Technology-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,42 USD am 25.11.2025. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 197,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 54.23 Mrd. USD gegenüber 11.32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 22.12.2027.
Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 175,55 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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