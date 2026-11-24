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24.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verzeichnet am Dienstagnachmittag herbe Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 9,2 Prozent auf 642,41 USD ab.
Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 9,2 Prozent auf 642,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'173 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 639,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 669,38 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'874'092 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 95,36 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2025 Kursverluste bis auf 212,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 66,93 Prozent wieder erreichen.
Micron Technology gewährte am 30.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 54.23 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 17.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Micron Technology rechnen Experten am 22.12.2027.
Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2027 auf 175,55 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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