Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend tiefer

Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1'067,61 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'044,00 USD. Bei 1'050,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2'852'927 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 17,55 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 85,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,612 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 266,38 Prozent auf 41.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Micron Technology-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 73,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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