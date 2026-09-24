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24.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 1'049,20 USD ab.

Micron Technology
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Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 1'049,20 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'689 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 1'044,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'050,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 1'085'769 Stück.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,61 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 85,26 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 266,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 11.32 Mrd. USD eingefahren.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,70 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
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