Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 1'049,20 USD ab.
Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 1'049,20 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'689 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 1'044,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'050,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 1'085'769 Stück.
Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,61 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 85,26 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 266,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 11.32 Mrd. USD eingefahren.
Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,70 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
SK hynix-Aktie in Feierstimmung: Das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Mittwochabend schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: Leichte Verluste an den US-Börsen -- SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.